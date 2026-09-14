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Senaristler adliyede: Kurtlar Vadisi ekibinden üç isim ifade için çağrıldı

Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kozinoğlu soruşturması kapsamında "bilgi sahibi" olarak adliyeye geldi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Senaristler adliyede: Kurtlar Vadisi ekibinden üç isim ifade için çağrıldı

Senaristler adliyede

Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi. İşlemler, dosyayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı çerçevesinde yapılıyor.

Soruşturmanın kapsamı

2011 tarihli Kozinoğlu vakasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında senaristler "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere çağrıldı; ifadelerinin dosyaya kaydedilmesi amaçlanıyor.

Basınla temas

Senaristler adliyeye giriş ve çıkışta basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı ve herhangi bir açıklama yapmadı.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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