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Serada ilaçlama sonrası 33 işçi hastanelik oldu, üretime geçici ara verildi

Alsera serasında iki gün önce yapılan ilaçlama sonrası işbaşı yapan çalışanlardan kusma ve baş ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuranların sayısı 33'e çıktı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serada ilaçlama sonrası 33 işçi hastanelik oldu, üretime geçici ara verildi

Olay ve müdahale:

Afyonkarahisar kent merkezine bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Alarko Tarım'a ait Alsera isimli domates ve sebze serasında, hasat sonrası iki gün önce yapılan ilaçlama sonrasında zehirlenme belirtileri görüldü. İddialara göre ilaçlama hasat bitiminde uygulandı; iki günlük izin sonrasında dün üretim için seraya çağrılan yaklaşık 80 işçiden bazıları sabah saatlerinde kusma ve ateş şikâyetiyle amirlerine başvurdu.

Ekiplerin çalışması ve semptomlar:

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu ve bölgeye sağlık, AFAD ile UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde görev yapan, özel kıyafetli KBRN ekipleri çevresel ölçümler yaptı. İlk etapta gazdan etkilendikleri belirlenen 24 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı; gece boyunca başka çalışanların da rahatsızlanmasıyla hastaneye başvuranların sayısı 33'e yükseldi. Hastaneye başvuranların tedavileri birkaç saat sürdü, çoğu bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Bildirilen şikâyetler arasında özellikle kusma ve şiddetli baş ağrısı öne çıktı.

Soruşturma ve alınan önlemler:

Olayın ardından serada üretim geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yerel yetkililer ve sağlık ekipleri, vaka sayısındaki artış ihtimaline karşı takibi sürdürüyor; hastaneler ise benzer belirtilerle başvuran işçilerin hızlı değerlendirilmesi için harekete geçti. Yetkililerin açıklamaları ve soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA İLAÇLAMA YAPILAN DOMATES SERASINDA ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI...

AFYONKARAHİSAR'DA İLAÇLAMA YAPILAN DOMATES SERASINDA ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI 33'E YÜKSELİRKEN, BU SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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