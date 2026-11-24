Genel bakış:

Liv Hospital Vadistanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Hazine, sosyal medyada genital estetikle ilgili dolaşan bilgilerin bazı kadınların tamamen normal anatomik özelliklerini kusur olarak görmesine yol açtığını vurguluyor. Genital estetik; görünüm veya işlevle ilgili şikayetleri gidermeyi amaçlayan cerrahi ve cerrahi dışı uygulamaları kapsar, ancak her şikâyetin çözümü ameliyat değildir.

Yapılan girişimler nelerdir:

En sık uygulanan işlemler arasında labiaplasti (iç dudakların küçültülmesi veya yeniden şekillendirilmesi), klitoral hudoplasti (klitorisi örten deri kıvrımlarının düzenlenmesi), doğum sonrası değişikliklerin onarımı için yapılan vajinoplasti ve perineoplasti bulunmaktadır. Ayrıca dış dudaklara yağ transferi, dolgu ve lazer veya radyofrekans gibi enerji bazlı uygulamalar da bu kapsamda yer alır.

Hangi durumlarda cerrahi gerekir:

İç dudakların belirgin olması dar kıyafet giyme, spor yapma veya cinsel ilişki sırasında sürtünme, sıkışma ve ağrıya neden oluyorsa başvuru olabilir. Ancak birçok durumda tahriş, vajinal kuruluk, cilt hastalıkları veya pelvik taban fonksiyon bozuklukları ilaç, yaşam tarzı düzenlemesi veya fizyoterapiyle çözülebilir. Önce şikâyetin nedeni belirlenmeli, ardından cerrahi gerekip gerekmediğine karar verilmelidir.

En sık yanlış inanışlar ve doğrular:

Yanlış: Normal bir genital bölgenin tek bir görünümü vardır. Gerçek: Kadın genital anatomisi geniş değişkenlik gösterir; standart bir görünüm yoktur.

Yanlış: Normal doğum yapan her kadının vajinası kalıcı olarak genişler. Gerçek: Doğum pelvik tabanı etkileyebilir ancak kalıcı genişleme her kadında görülmez. Sorun pelvik taban kas fonksiyonu veya doku hasarından kaynaklanıyorsa pelvik taban fizyoterapisi önemli bir tedavi seçeneğidir; belirgin anatomik hasar veya organ sarkması varsa cerrahi düşünülebilir.

Yanlış: Vajina ne kadar dar olursa cinsel haz o kadar artar. Gerçek: Aşırı daraltma ağrıya yol açabilir. Amaç normal anatomiyi ve fonksiyonu korumaktır, mümkün olduğunca en dar yapıya erişmek değildir.

Yanlış: Genital estetik ameliyatı cinsel hazzı mutlaka artırır. Gerçek: Cinsel haz birçok faktörün bileşkesidir; bazı hastalarda beden algısı ve konforda düzelmeler görülebilir, özellikle fiziksel rahatsızlık giderildiğinde. Ancak cerrahi sonrasında his değişiklikleri, skar veya ağrı gelişme riski vardır ve mevcut veriler tüm vakalarda haz artışı garantilemez.

Yanlış: Lazerle yapılan işlemler tamamen risksizdir. Gerçek: Lazer ve radyofrekans uygulamalarında da yanık, skar, enfeksiyon, his değişiklikleri ve ilişki sırasında ağrı gibi komplikasyonlar görülebilir. "Vajinal gençleştirme" ticari bir kavramdır; kısa dönemli faydalar bildirilen çalışmalara rağmen plasebo kontrollü araştırmalar bulguları tutarlı biçimde doğrulamıyor ve güncel kılavuzlar rutin kullanımı destekleyecek yeterli kanıt olmadığını belirtiyor.

Riskler, iyileşme süreci ve hasta bilgilendirmesi:

Genital estetikte kanama, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, asimetri, skar, his değişiklikleri, uzun süreli hassasiyet ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi riskler mevcuttur. Labiaplasti sonrası hafif günlük aktivitelere genellikle birkaç gün içinde dönülebilirken, yoğun spor ve cinsel ilişki için çoğunlukla dört-altı hafta beklemek gerekir; daha kapsamlı operasyonlarda bu süre uzayabilir ve nihai görünüm birkaç ay içinde oluşur.

Op. Dr. Burak Hazine'nin vurguladığı gibi, kararı verirken gerçekçi beklentiler ve eksiksiz bilgilendirme şarttır. Bazen en doğru çözüm cerrahi değil, fizyoterapi veya ilaç tedavisidir; bazen de hastaya anatomisinin tamamen normal olduğunun anlatılması yeterli olur. Ameliyat düşünen hastaların riskler, iyileşme süreci ve beklenen sonuçlar konusunda net olarak bilgilendirilmesi önemlidir.

LİV HOSPİTAL VADİSTANBUL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. BURAK HAZİNE