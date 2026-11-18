Shannon Havalimanı'nda park halindeki askeri uçağa saldırı iddiası

İrlanda'nın Limerick kenti yakınlarındaki Shannon Havalimanı'nda 11 Nisan'da yaşandığı bildirilen olayda, 48 yaşındaki İrlanda vatandaşı Daithi O’Corrain aprona gizlice girerek ABD ordusuna bağlı Ulusal Hava Muhafızları'na ait C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağına zarar verdi. Savcıların New York'ta açıkladığı iddianameye göre O’Corrain, uçağın kilit mekanizmasını kırıp içeri girerek uçakta hasara yol açan eylemler gerçekleştirdi.

İddianamede O’Corrain’in uçağa kimyasal maddeler ve balta ile müdahale ettiği, kablo demetleri ve hidrolik hatları kestiği, sıvı oksijen hattını sıkıştırdığı, kokpitteki göstergeleri parçaladığı ve hava kanallarını delerek ağır hasar verdiği belirtiliyor. Uçağın değeri yaklaşık 60 milyon dolar olarak kaydedildi.

Savcılar ve güvenlik yetkililerinin değerlendirmesi:

ABD'li savcılar saldırının "kritik askeri operasyonları tehlikeye attığını" öne sürdü. FBI ajanları iddianamede, olayın anlık bir vandalizm olmayıp planlı ve hazırlıklı bir eylem olduğuna vurgu yaptı. FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı James Barnacle Jr. olayın aylarca süren araştırma ve hazırlık gerektirdiğini, şüphelinin gerekli alet ve malzemeleri temin ederek verebileceği zararı maksimize etmeye çalıştığını belirtti.

İddianame ayrıca O’Corrain’in uçak dış yüzeyini delmek için alüminyum ve çeliği aşındırabilen galyum kullandığını, ancak büyük bir patlamaya yol açabilecek bir hattı kesmekten kaçınarak eylemini dikkatle planladığını aktarıyor. Savcılar şüpheli hakkında kamu malına zarar verme suçlamasıyla iddianame düzenledi; bu suç için öngörülen azami ceza 10 yıl hapis.

Olası sonuçlar ve yerel bağlam:

O’Corrain şu anda İrlanda'da tutuklu bulunuyor; henüz ABD'ye iade edilmedi. Shannon Havalimanı, ABD askeri personelinin kullandığı önemli bir merkez olmasının yanı sıra geçmişte savaş karşıtı protestolara sahne olmuş bir tesis. Havalimanı aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın eylül ayındaki ziyaretinde de kullanılmıştı.

Olay, askeri lojistik hatlarının güvenliği, sivil havalimanlarında koruma önlemlerinin değerlendirilmesi ve üslerin yerel topluluklarla ilişkileri hakkında soruları yeniden gündeme getirdi. Savcıların iddiaları ve FBI değerlendirmesi, saldırının ölçeği ve hedef seçiminin sadece maddi zararla sınırlı kalmadığını, operasyonel riskler yarattığını işaret ediyor.

Yetkililer soruşturmayı sürdürüyor; iddianame ve savcılık açıklamaları ilerleyen süreçte hem tutuklunun yargılanması hem de uluslararası iş birliği ve iade talepleri açısından belirleyici olacak.

İRLANDA'DA SHANNON HAVALİMANI'NA GİZLİCE GİREN BİR KİŞİ, ABD ORDUSUNA AİT 60 MİLYON DOLARLIK ASKERİ KARGO UÇAĞINA KİMYASAL MADDE VE BALTAYLA SALDIRI DÜZENLEYEREK ZARAR VERDİ.