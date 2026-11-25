önerinin kapsamı ve teslim süreci:

Tamer Osmanağaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili olarak, eski Tire Devlet Hastanesi yerleşkesinin Tire Erinç-Huzurevi olarak değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir'e teslim etti. Görüşmede dosyanın içeriği, binanın mevcut durumu ve bölge ihtiyaçlarına sağlayacağı katkılar ele alındı.

bina geçmişi ve bölge ihtiyacı:

Osmanağaoğlu, binanın yeni hastane hizmete girdiği 2010 yılında tahliye edildiğini, zaman içinde metruk hale gelmesinin hem estetik hem güvenlik açısından sıkıntı yarattığını belirtti. Yapılan yerel istişarelerde, Tire ve çevresinde yaşlı nüfusun yoğunluğu nedeniyle tesisin huzurevi ve sosyal kullanım amaçlarıyla değerlendirilmesinin ön plana çıktığını aktardı.

Yerel halkla yürütülen 'Millet Vekiliyle Buluşuyor' programları sırasında konunun sıkça gündeme geldiğini söyleyen Osmanağaoğlu, binanın yıllardır boş kalmasının bazı olumsuz olaylara da zemin hazırladığını ifade etti. Bu durumun, kamusal kaynak olarak değerlendirilen yapının işlevine kavuşturulmasının gerekliliğini güncellediğini vurguladı.

bakanlığın yaklaşımı ve sonraki adımlar:

Osmanağaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmeleri çerçevesinde de konuyu dile getirdiklerini ve 2025 bütçe sürecinde yazılı çağrıda bulunduklarını belirtti. Bakan Mahinur Göktaş Özdemir'in öneriye olumlu yaklaştığını söyleyen Osmanağaoğlu, ilgiden dolayı teşekkür ederek projeyi hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Osmanağaoğlu'nun açıklamasında, projenin hayata geçirilmesi halinde Tire'ye hem sosyal hizmet altyapısı kazandırılacağı hem de atıl durumda olan bir yapının yeniden topluma kazandırılacağı ifade edildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak bu tür kalıcı eserler bırakmanın önemine dikkat çekildi ve sürecin Bakanlık nezdinde takip edileceği bildirildi.

Sonuç olarak, eski Tire Devlet Hastanesi binasının huzurevi işlevine dönüştürülmesi önerisi hem yerel talepler hem de siyasi takibin birleşmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletilmiş durumda; projenin sonraki aşamalarında kaynak ve fiziki şartların değerlendirilmesi bekleniyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR GÖKTAŞ ÖZDEMİR İLE TİRE ERİNÇ-HUZUREVİ MESELESİ HAKKINDA GÖRÜŞTÜ.