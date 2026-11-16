Şifa mahallesinde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Şifa Mahallesi'nde bıçaklı kavga

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın, edinilen bilgilere göre saat 20.45 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

yaralanma ve müdahale:

Kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere nakledildi.

yaralıların kaldırıldığı hastaneler:

Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olaya karışan kişileri ve kavgaya neden olan hususları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA’DA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI