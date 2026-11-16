Erzincan'da uzman çavuşun evinde silah sesi: başından ağır yaralı kurtarıldı

Olayın ayrıntıları:

Olay, Erzincan'ın Hocabey Mahallesi 1052 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Ev sahibi olan 24 yaşındaki uzman çavuş E.Ç.'nin evine iki uzman çavuş arkadaşı misafirliğe geldi. Üç arkadaşın birlikte bulunduğu sırada, arkadaşların ayrı bir odadayken bir silah sesi duyuldu.

Sesin geldiği odaya giden iki uzman çavuş, arkadaşları E.Ç.'yi başından tabancayla vurulmuş şekilde buldu. Olay yerinde ilk müdahale, kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Hastane müdahalesi ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.Ç., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen uzman çavuşun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayın kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor; yetkililer, olayla ilgili ifadelerin alınması ve delil çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

Erzincan'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu