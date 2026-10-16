Siirt'te kontrolden çıkan otomobil yan yatarak iki kişiyi yaraladı

kaza ve müdahale:

Siirt'te 56 AK 191 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada L.K. ve V.K. yaralandı.

Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, araçtan yaralıları güvenli şekilde çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

yaralıların durumu ve soruşturma:

İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi ve kontrolleri sürüyor.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

SİİRT'TE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN YAN YATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILAN YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.