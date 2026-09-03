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TMO'nun hasat döneminde rekor alımı üreticilere 170 milyar lira ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun hasat sezonunda 12,1 milyon ton hububat alımı yaptığını ve üreticilere 170 milyar lira ödendiğini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

TMO'nun hasat döneminde rekor alımı üreticilere 170 milyar lira ödendi

TMO'nun hasat döneminde rekor alımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ülke genelinde yürüttüğü hububat alımlarında yeni bir rekora ulaştığını bildirdi. Yumaklı'ya göre hasat sezonu boyunca 12,1 milyon ton ürün alımı yapıldı ve üreticilere 170 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

hasat verileri ve alım ağı:

Yumaklı, bu yılın hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğini belirterek bunun gıda arz güvenliği açısından önemini vurguladı. Hasat gerçekleşme oranları buğdayda yüzde 98,8 ve arpada yüzde 99,2 olarak açıklandı. TMO, alımlarını 769 alım merkezinde aralıksız sürdürmektedir.

üretici ödemeleri ve taahhüt:

Bakan, hasat sezonunun başından itibaren TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti ve bunun hem alım miktarı hem de ürün ödemesi açısından yeni bir rekor olduğunu söyledi. Üreticilere yapılan ödeme taahhüdü kapsamında ürün bedellerinin 21. günden itibaren hesaplara yatırıldığını aktardı.

Yumaklı, bundan sonra da üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ve TMO'ya gelen tüm ürünlerin alınmaya devam edeceğini ifade etti.

TMO’dan rekor hububat alımı

TMO’dan rekor hububat alımı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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