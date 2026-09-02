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Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 mürettebattan haber alınamıyor

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı: TUĞBERK İMAMOĞLU gemisindeki 10 personelle henüz irtibat sağlanamadı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 08:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 mürettebattan haber alınamıyor

kaza detayları:

İstanbul kaynaklı edinilen bilgiye göre, saat 03.00 civarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Çarpışma sırasında Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan ALSU ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gitmekte olan TUĞBERK İMAMOĞLU yüzleşti.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda deniz unsuru ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Yapılan ilk yüzey incelemelerinde ALSU isimli gemide gözle görülen bir hasar tespit edilmezken, TUĞBERK İMAMOĞLU'nda bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı bildirildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen birimler, yoğun bir arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. Deniz ve hava unsurlarıyla gerçekleştirilen taramalarda, kayıp personelle bağlantı kurmak üzere ekipler sahada arama yapıyor.

Yetkililerin paylaştığı ilk bulgulara göre ALSU'da belirgin hasar görülmezken, diğer gemideki personelle irtibat sağlanamamış olması, çalışmaların önceliğini kurtarma ve canlı aramaya çevirdi.

güncel durum ve beklenen adımlar:

Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken bölgedeki ekiplerin tarama yoğunluğunu artırdığı, sahadaki unsurların koordineli biçimde çalıştığı aktarıldı. Şu ana kadar mürettebatın durumu hakkında yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları geldikçe takip edilecek; arama sonuçları netleştikçe duruma ilişkin daha ayrıntılı bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 personelden haber alınamıyor

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 personelden haber alınamıyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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