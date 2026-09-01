Silopi kaymakamı kan bağışına öncülük etti, vatandaşlara çağrı yaptı

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Türk Kızılayı mobil ekibini ziyaret edip kan verdi; düzenli bağış ve güçlü stoklar için tüm vatandaşlara çağrı yaptı.