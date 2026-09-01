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Silopi kaymakamı kan bağışına öncülük etti, vatandaşlara çağrı yaptı

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Türk Kızılayı mobil ekibini ziyaret edip kan verdi; düzenli bağış ve güçlü stoklar için tüm vatandaşlara çağrı yaptı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Silopi kaymakamı kan bağışına öncülük etti, vatandaşlara çağrı yaptı

Silopi kaymakamı mobil kan bağışı noktasını ziyaret etti:

Şırnak’ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İpekyolu Caddesi üzerinde konuşlu Türk Kızılayı mobil kan bağışı aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Partal, bağış sürecine bizzat katılarak kampanyaya destek verdi.

Kan bağışının önemi ve çağrı:

Partal, kan bağışının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekti ve düzenli bağışın toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Stokların güçlü tutulması gerektiğini belirterek tüm vatandaşları Türk Kızılayı'nın düzenlediği kampanyalara destek olmaya davet etti.

Yerel dayanışma ve farkındalık:

Ziyaret, yerel yönetimin sağlık hizmetlerine verdiği desteği gösterirken; mobil bağış noktalarının erişilebilirliğinin artmasının, toplumda farkındalık ve katılımı yükseltebileceği mesajını da taşıdı. Partal'ın çağrısı, bölge halkına kan verme konusunda örnek olma amacını taşıdı.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL, TÜRK KIZILAYIN KAN BAĞIŞI ARACINI ZİYARET EDEREK KAN...

ŞIRNAK'IN SİLOPİ KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL, TÜRK KIZILAYIN KAN BAĞIŞI ARACINI ZİYARET EDEREK KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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