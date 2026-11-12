Silopi'de kutlama sonrası Galatasaray-Amedspor maçıyla bağlantılı bir gözaltı

Olayın gelişimi:

Silopi ilçesinde 7 Kasım 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Amedspor maçının ardından bir grup Amedspor taraftarı sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kullanılan havai fişeklerin çevredeki binalara doğru atılması üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.B. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülerek işlemleri ve ifadesi alındı.

Güvenlik ve adli süreç:

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, eylemin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması kapsamına girdiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildi.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Toplumsal etkiler ve güvenlik uyarısı:

Sokak kutlamalarında kontrolsüz havai fişek kullanımı çevredekiler ve yapılar açısından risk oluşturuyor; bu tür olaylar güvenlik güçlerinin müdahalesine yol açıyor. Yetkililer, benzer uygulamaların hem kişisel hem de kamu güvenliği açısından tehlike taşıdığını vurgulamaktadır.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE GALATASARAY-AMEDSPOR KARŞILAŞMASININ ARDINDAN DÜZENLENEN KUTLAMALARDA HAVAİ FİŞEKLERİN ÇEVREDEKİ BİNALARA ATILMASIYLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMADA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.