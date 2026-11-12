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Kira kavgası kanlı bitti: ev sahibi cezaevine gönderildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde kira tartışmasında ev sahibi H.T. (43), kiracısı Y.Ö.'yü (31) kolundan bıçakladı; yaralı hastaneye kaldırıldı, H.T. tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kira kavgası kanlı bitti: ev sahibi cezaevine gönderildi

kira tartışması Kadıfekale'de şiddete dönüştü

Dün Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıfekale Mahallesi'nde yaşanan anlaşmazlık, kira alacak-verecek iddiası üzerine kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla yaralanırken, ev sahibi de burnundan yara aldı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.T. (43) ile kiracısı Y.Ö. (31) arasında kira meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflar kavga etmeye başladı ve ev sahibi H.T., kiracısını kolundan bıçakladı. Olay sırasında H.T.'nin de burnunda yara oluştu.

soruşturma ve adli süreç:

Bölgeye gelen ekipler tarafından gözaltına alınan ev sahibi, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Bıçakla yaralanan Y.Ö., çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.T., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi; nöbetçi mahkemede ifadesi alınan H.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN&#039;UN İLKADIM İLÇESİNDE KİRA MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA KİRACISINI BIÇAKLAYAN EV SAHİBİ...

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE KİRA MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA KİRACISINI BIÇAKLAYAN EV SAHİBİ H.T.(43) TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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