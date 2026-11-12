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urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

İzmirli iş insanı Bekir Kayabaşı, Urla'daki villasında ölü bulundu; vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına rastlandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

urla'da tekstil sektöründe tanınan iş adamı evinde hayatını kaybetti

İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasının içinde ölü bulundu. Olay, bölgedeki sakinleri ve yakın çevre tarafından yetkililere bildirildi.

bulgu ve işlemler:

Edinilen bilgilere göre Kayabaşı’nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Resmi işlemler ve otopsi süreci yetkili merciler tarafından yürütülüyor.

cenaze töreni ve soruşturma:

Kayabaşı’nın cenazesi, Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Urla Kabristanlığına defnedildi. Olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı ve soruşturma devam ediyor.

İş adamı evinde ölü bulundu

İş adamı evinde ölü bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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