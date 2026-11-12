urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

urla'da tekstil sektöründe tanınan iş adamı evinde hayatını kaybetti

İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasının içinde ölü bulundu. Olay, bölgedeki sakinleri ve yakın çevre tarafından yetkililere bildirildi.

bulgu ve işlemler:

Edinilen bilgilere göre Kayabaşı’nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Resmi işlemler ve otopsi süreci yetkili merciler tarafından yürütülüyor.

cenaze töreni ve soruşturma:

Kayabaşı’nın cenazesi, Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Urla Kabristanlığına defnedildi. Olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı ve soruşturma devam ediyor.

İş adamı evinde ölü bulundu