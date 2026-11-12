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Yunanistan'dan getirilen lider: kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye'ye iade edildi

Sercan Sayal, kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan kaydı bulunan örgüt lideri, TK1844 seferiyle Yunanistan'dan İstanbul'a getirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yunanistan'dan getirilen lider: kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye'ye iade edildi

Sercan Sayal, Türkiye'ye iade edildi

116 suçtan araması bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

Operasyonun kurumları ve suçlamalar:

İade işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Sayal hakkında; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçları yer alıyor.

Uçuş ve teslimat detayları:

Sercan Sayal, saat 12.50'de Yunanistan'dan kalkan TK1844 sefer sayılı, kuyruk numarası TC-LGS olan Türk Hava Yolları uçağı ile saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na getirildi. İade ve teslim süreci yetkili birimlerce koordine edildi.

Yetkililer, iade edilen şüpheliyle ilgili soruşturmanın ve gerekli hukuki işlemlerin adli makamlarca yürütüleceğini bildirdi.

116 SUÇTAN ARANMASI BULUNAN VE KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN YENİ NESİL ORGANİZE...

116 SUÇTAN ARANMASI BULUNAN VE KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SERCAN SAYAL, TÜRK HAVA YOLLARI UÇAĞI İLE YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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