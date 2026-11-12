Manisa trafiğinde yerli yapay zekâ ile akıllı dönüşüm

Manisa’da yerli teknolojiyle trafik yönetiminde yeni dönem

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ASELSANNET iş birliğiyle kent içi ulaşımı daha akıcı ve verimli hale getirmek amacıyla Yapay Zekâ Destekli Akıllı Ulaşım Projesini başlattı. Proje, yerli ve millî teknolojinin trafik yönetiminde uygulanmasına odaklanıyor; hedef hem mevcut altyapıyı daha etkin kullanmak hem de geleceğe ait ulaşım verileri toplamak.

32 kavşakta tam adaptif yönetim:

Projede toplam 32 tam adaptif hibrit akıllı kavşak yönetim sistemi kurulacak. Bu kapsamda 16 yeni akıllı kavşak inşa edilecek, mevcut 16 eski nesil akıllı kavşak ise yeni sisteme adapte edilecek. Kavşaklara yerleştirilecek kamera ve sensörlerle araç yoğunluğu, hareket yönleri ve trafik akışı anlık olarak takip edilecek; yapay zekâ bu verileri analiz ederek trafik ışıklarının sinyal sürelerini mevcut yoğunluğa göre otomatik düzenleyecek.

Sistem sayesinde yoğunluğun arttığı yönlere öncelik verilerek kavşaklardaki bekleme süreleri ve gereksiz dur-kalkların azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca bağlantılı kavşakların koordineli çalışmasıyla trafiğin tek tek kavşaklardan ziyade güzergâh bütününde iyileştirilmesi hedefleniyor.

17 noktada analiz ve anlık bilgilendirme:

Proje kapsamında 17 noktada plaka tanıma ve trafik analiz sistemi kurulacak; bu sistemler kent genelindeki araç hareketliliği, güzergâh kullanım oranları ve seyahat sürelerine ilişkin veriler toplayacak. Toplanan veriler, trafik yoğunluğunun değerlendirilmesi yanında gelecekteki ulaşım planlamaları ve altyapı yatırımları için önemli bir kaynak oluşturacak.

Ayrıca iki noktada kurulacak değişken mesaj panoları sürücüleri anlık trafik durumu ve seyahat süreleri hakkında bilgilendirecek. Kaza, yol çalışması veya olumsuz hava koşullarında verilecek uyarılarla sürücüler alternatif güzergâhları tercih edebilecek.

Simülasyon sonuçları ve beklenen etkiler:

Proje öncesinde Cemil Çöllü Kavşağı için yapılan simülasyonda yapay zekâ destekli sistemin etkileri ölçüldü. Simülasyon senaryosuna göre kavşaktaki bekleme sürelerinde yüzde 28,83 azalma, araçların durma sayısında yüzde 29,05 azalma ve ortalama seyir hızında yüzde 28,62 artış öngörüldü. Bu oranlar simülasyon sonuçlarını yansıtırken, sistemin gerçek trafik şartlarındaki etkileri uygulama sonrasında değerlendirmeye alınacak.

Başkanın değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin temel amacının kent içi ulaşımı iyileştirmek ve vatandaşların trafikte kaybettiği zamanı azaltmak olduğunu vurguladı. Dutlulu, "Halkımızın trafikte geçirdiği zamanı işine, ailesine ve sevdiklerine ayırabilmesi için çalışıyoruz. Kent içi trafiği daha akıcı ve verimli hale getirecek Yapay Zekâ Destekli Akıllı Ulaşım Projemizi başlatıyoruz. ASELSANNET iş birliğiyle hayata geçireceğimiz projede akıllı kavşaklarımızla anlık yoğunluğa göre sinyal sürelerini ayarlayacak, trafik analiz sistemlerimizle seyahat sürelerini optimize edeceğiz. Gereksiz dur-kalkları azaltarak yakıt tüketiminin ve emisyonun düşürülmesine katkı sağlayacağız. Manisa’mızın bugünü ve geleceği için kalıcı çözümler üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Akıllı Ulaşım Projesi, anlık veriye dayalı yönetimle mevcut yol kapasitesinin daha verimli kullanılmasını ve kent içi ulaşımın iyileştirilmesini hedefliyor. Kavşaklardaki beklemelerin azaltılmasıyla yakıt tüketimi ve araç kaynaklı emisyonların düşürülmesine de katkı sunulması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım teknolojilerini fiziki altyapı ve yol yatırımlarıyla birlikte değerlendirerek kentin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları sürdürecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ASELSANNET İŞ BİRLİĞİYLE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ AKILLI ULAŞIM PROJESİ’Nİ HAYATA GEÇİRİYOR. PROJE KAPSAMINDA 32 KAVŞAK AKILLI SİSTEMLERLE YÖNETİLECEK, 17 NOKTADA TRAFİK ANALİZ SİSTEMİ KURULACAK. İKİ NOKTAYA YERLEŞTİRİLECEK DEĞİŞKEN MESAJ PANOLARIYLA SÜRÜCÜLER ANLIK TRAFİK BİLGİLERİYLE YÖNLENDİRİLECEK.