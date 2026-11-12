Seyhan Belediyesi'nden eğitim merkezlerine sirk coşkusu

Seyhan Belediyesi minikleri sirkle buluşturdu

Seyhan Belediyesi, Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde düzenlediği etkinliklerle çocuklara renkli ve interaktif bir gün yaşattı. Etkinlikler, çocukların neşesi ve kahkahalarıyla doldu; katılımcılar sıradışı gösteriler ve eğlenceli oyunlarla vakit geçirdi.

etkinlikte neler oldu:

Programlarda sahne alan Flying Seagulls sirk ekibi, jonglörlükten akrobasiye, interaktif küçük gösterilerden grup oyunlarına kadar çeşitli aktiviteler sundu. Çocuklar hem izleyici hem de etkinliğe katılan oyuncular olarak rol alarak yaratıcı ve eğlenceli anlar deneyimledi. Renkli kostümler, müzik ve hareketli gösteriler günün öne çıkan unsurları oldu.

iş birliği ve amaç:

Etkinlikler, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ile Çocuk İşçiliğini İzleme ve Önleme Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi. Seyhan Belediyesi, bu tür faaliyetlerin çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak eğitim destek çalışmalarıyla etkinlikleri bütünleştirmeye devam edeceğini belirtti.

Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde düzenlenen iki ayrı program, miniklerin yüzlerinde tebessüm bırakırken aileler ve görevli ekipler tarafından da olumlu karşılandı. Belediyenin benzer etkinlikleri sürdürme hedefiyle toplum odaklı hizmet anlayışı pekiştiriliyor.

SEYHAN BELEDİYESİ, FATİH VE GÜLBAHÇESİ EĞİTİM DESTEK MERKEZLERİNDE DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARI FLYİNG SEAGULLS SİRK EKİBİYLE BULUŞTURDU