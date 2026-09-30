Simavlı gaziler Çanakkale'de kahramanlık ruhunu yerinde yaşadı

Kütahya’nın Simav ilçesinde ikamet eden gaziler için Simav Kaymakamlığı koordinasyonunda sosyal program kapsamında bir Çanakkale gezisi düzenlendi. Organizasyon, ilçedeki gazilere Çanakkale'nin hem tarihî hem de manevi değerlerini yerinde görme olanağı sundu.

gezi programı ve ziyaret edilen mekânlar:

Gezi kapsamında katılımcılar, başta Çanakkale Şehitliği olmak üzere bölgenin tarihî ve anıtsal mekânlarını ziyaret etti. Gaziler, şehitlerin anısını rahmet, minnet ve dualarla yad ederek savaşın ve bağımsızlık mücadelesinin önemini bir kez daha yaşadı.

organizasyon ve teşekkür:

Etkinlik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler birimlerinin iş birliğiyle yürütüldü. Simav Kaymakamlığı, program süresince gazilere eşlik eden ve organizasyonun düzenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayan personele özverili çalışmaları için teşekkür etti. Kaymakamlık açıklamasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı, kahraman gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür dilendi.

SİMAVLI GAZİLER ÇANAKKALE’DE