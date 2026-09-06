sinan erdem'de zafer: Türkiye ikinci kez CEV Avrupa şampiyonu

mücadele özeti:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya karşısında zorlu bir mücadeleyi 3-2 kazanarak ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma beş sete taşındı ve Türkiye, finaldeki üstün iradesiyle kupayı müzesine götürdü. Maç süresi 122 dakika olarak kayıtlara geçti.

setlerin seyri:

Maç, set bazında dalgalı bir görüntü sergiledi. İlk seti Türkiye rahat bir oyunla 25-16 alırken, İtalya ikinci sette yanıt verip 25-22 ile eşitliği sağladı. Üçüncü sette tekrar kontrolü eline alan Türkiye, net skorla 25-12 üstünlüğü elde etti. Dördüncü sette İtalya geri dönüş yapıp turu beşe taşıdı ve seti 25-21 kazandı. Son sette ise Türkiye ilk rallileri iyi değerlendirip maçı 15-10 tamamladı. Set süreleri ise sırasıyla 21, 29, 24, 30, 18 dakika olarak kaydedildi.

kadrolar ve hakemler:

İtalya sahaya Alessia Orro, Paola Ogechi Egonu, Ekaterina Antropova, Myriam Fatime Sylla, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Eleonora Fersino (L) şeklinde çıktı; yedekleri arasında (Ilaria Spirito, Carlotta Cambi, Merit Chinenyenwa Adigwe, Gaia Giovannini) yer aldı. Başantrenör: Julio Velasco. Türkiye kadrosunda Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Gizem Örge (L) bulundu; yedekler arasında (Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Yaprak Erkek) vardı. Başantrenör: Daniele Santarelli. Hakemlik görevini ise Vladimir Simonovic (İsviçre) ve Theodora Kyriopoulou (Yunanistan) üstlendi.

Türkiye'nin bu zaferi, turnuva boyunca sergilenen direnç ve kritik anlarda alınan doğru kararlarla şekillendi; finaldeki beş setlik mücadele hem takım disiplinini hem de saha içi uyumu gösterdi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇINDA İTALYA'YI 3-2 MAĞLUP ETTİ VE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.