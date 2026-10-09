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Sincan pazarlarında halkın ve esnafın sesi: Murat Ercan sahada

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşla doğrudan iletişimi sürdürerek İstasyon Mahallesi pazarını ziyaret edip esnafın taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sincan pazarlarında halkın ve esnafın sesi: Murat Ercan sahada

ziyaretin ayrıntıları:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, göreve başladığı günden bu yana sürdürdüğü doğrudan iletişim uygulamasını İstasyon Mahallesi semt pazarında devam ettirdi. Ziyarette pazar esnafı ile bir araya gelen Ercan, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

pazarcıya destek:

Ercan, geleneksel pazar ziyaretlerinin bir parçası olarak tezgahın başına geçerek esnafa destek verdi; kısa süreliğine de olsa yeşilliklerin satışını gerçekleştirerek pazarcıların yanında olduğunu gösterdi. Bu davranış, esnaf ve vatandaşlar tarafından teşekkürle karşılandı.

vatandaşla bağ kurmanın önemi:

Başkan Ercan'ın pazar ziyaretleri, belediye yönetiminde vatandaşın doğrudan geri bildirimini önceliklendirdiğinin somut bir göstergesi olarak sunuluyor. Hem esnafın hem de vatandaşın taleplerinin yerinde dinlenmesi, belediye hizmetlerinin ihtiyaç odaklı planlanmasına katkı sağlıyor.

Ziyaret sırasında toplanan taleplerin ve gözlemlerin belediye çalışmalarına yansıtılacağı belirtildi; pazar esnafı ve vatandaşlar, Başkan Ercan'ın kendilerine vakit ayırmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA VATANDAŞLA DOĞRUDAN İLETİŞİME ÖNEM VEREN SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI...

GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA VATANDAŞLA DOĞRUDAN İLETİŞİME ÖNEM VEREN SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN, SEMT PAZARLARINI ZİYARET ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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