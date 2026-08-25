Dolar 48,0843 +0,03%
Euro 56,1902 +0,16%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.300,73 +0,53%
EUR/USD 1,1681 +0,12%
Brent Petrol 85,93 -5,09%
--°

Sincik merkezli 4.2'lik sarsıntı Malatya'da da duyuldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'te kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde hissedildi; ilk tespitlere göre zarar yok.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sincik merkezli 4.2'lik sarsıntı Malatya'da da duyuldu

Sincik merkezli sarsıntının etkileri

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'te kaydedilen sarsıntı, AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğündeydi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

kayıt ve büyüklük:

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan deprem saat 21.43'te kaydedildi ve büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

etkiler ve ilk değerlendirme:

Kısa süreli sarsıntı çevre illerde hissedilip paniğe neden olurken, yapılan ilk değerlendirmelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Şu aşamada can veya mal kaybı bildirilmedi.

ADIYAMAN’DA DEPREM, MALATYA’DA HİSSEDİLDİ

ADIYAMAN’DA DEPREM, MALATYA’DA HİSSEDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kraljevo'da ehliyetsiz sürücünün kaldırıma dalması: 5 yaşındaki çocuk hayatını k...
images

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü
images

Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza
images

Görev dönüşünde çarpışma: iki koruma polisi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kraljevo'da ehliyetsiz sürücünün kaldırıma dalması: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü

Büyük taarruzun 104. yılında Kurtulmuş: kardeşlikten yükselişe açılan kapı

Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi