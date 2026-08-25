Sincik merkezli 4.2'lik sarsıntı Malatya'da da duyuldu

Sincik merkezli sarsıntının etkileri

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'te kaydedilen sarsıntı, AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğündeydi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

kayıt ve büyüklük:

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan deprem saat 21.43'te kaydedildi ve büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

etkiler ve ilk değerlendirme:

Kısa süreli sarsıntı çevre illerde hissedilip paniğe neden olurken, yapılan ilk değerlendirmelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Şu aşamada can veya mal kaybı bildirilmedi.

ADIYAMAN’DA DEPREM, MALATYA’DA HİSSEDİLDİ