Sındırgı'da alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

müdahale ekipleri ve araçlar:

Müdahale kapsamında 6 uçak ve 6 helikopter ile havadan, ayrıca 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile karadan yoğun çalışma yürütülüyor. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için koordineli şekilde görev yapıyor.

saha çalışmaları ve uyarılar:

Yetkililer, yangının daha geniş alanlara sıçramasını engellemek üzere hortum hatları, su atışları ve gözetleme çalışmaları yürüttüğünü belirtiyor. Tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunun vurgulandığı açıklamada, vatandaşlardan yangın riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YANGINA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR. YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR.