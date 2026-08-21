Sınırda Suriye'ye geçirilmeye çalışılan 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi

Hatay'da jandarma ekiplerinin sınır kontrollerinde, Suriye'ye götürülmek istenen çok sayıda saka kuşu bulundu. Olayda ele geçirilen kuşlar koruma altına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Olayın detayları:

Olay, 20 Ağustos tarihinde Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi sınır hattında gerçekleşti. Jandarma ekipleri, C.S. isimli şahsın kullandığı traktör ve römorku kontrol etti. Yapılan aramada, römorktaki gizli bir bölmenin altında yerleştirilmiş 6 ahşap kasa tespit edildi.

Kasalarda toplam 2 bin 114 saka kuşu bulundu. Yetkililer, Türkiye’de saka kuşunun neslinin korunması amacıyla izinsiz şekilde evde beslenmesinin, alınıp satılmasının veya avlanmasının suç olduğunu belirtti ve bu sebeple kuşlara el konuldu.

Kuşların akıbeti ve uygulanan yaptırım:

Ele geçirilen saka kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Olayla ilgili olarak kuşları Suriye’ye geçirmek isteyen C.S. hakkında idari işlem yapıldı.

Şüpheliye uygulanan idari para cezası tutarı 19 milyon 871 bin 600 TL olarak kaydedildi. Konuyla ilgili adli veya idari süreçlerin devam ettiği bildirildi.

HATAY’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SURİYE SINIRINDA TRAKTÖR RÖMORKUNDA YAPILAN KONTROLLERDE GİZLİ BÖLMEDE SAKLANAN 2 BİN 114 SAKA KUŞU ELE GEÇİRİLDİ. KUŞLAR DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILIRKEN ŞAHSA 19 MİLYON 871 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.