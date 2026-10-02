Sinop açıklarında alabora olan teknede kaybolan polis sonar destekli dalgıç aramasıyla bulundu

Sinop'un Lala Köyü açıklarında iki gün önce bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay günü aynı teknede bulunan diğer polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi daha önce bulunmuş, Şen için arama kurtarma çalışmaları devam etmişti.

arama çalışmalarının organizasyonu:

Arama kurtarma çalışmalarına, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki 4 dalgıç polis ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler katıldı. Sinop Emniyeti'ne destek amaçlı görevlendirilen ekiplere ayrıca Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri de destek verdi.

cesedin tespiti ve sonrası:

Dalgıç polislerin kullandığı sonar cihazı ile yürütülen aramada, Şen'in cesedi kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede ve 7 metrelik derinlikte tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki çalışmanın ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sinop’ta teknelerinin alabora olması nedeniyle kaybolan polisin cesedine Ankara ve Samsun’dan gelen dalgıç polislerin desteğiyle ulaşıldı