Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yataklı kliniklerde kalite ve memnuniyet odaklı değerlendirme

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde, yataklı kliniklerde verilen sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda kliniklerin işleyişi, hasta bakım süreçleri ve hizmet etkinliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

toplantının odak noktaları:

Görüşmelerde öncelikle hasta bakım süreçlerinin standardizasyonu, yatak kullanım verimliliği ve klinikler arası koordinasyon üzerinde duruldu. Ayrıca; hasta güvenliği, takip süreçleri ve kayıt sistemlerinin iyileştirilmesiyle hizmet sunumunda tutarlılık sağlanması hedeflendi. Toplantıda hasta ve çalışan memnuniyeti ölçütleri merkezi bir konuma yerleştirildi.

uygulama ve izleme adımları:

Kliniklerin performansını artırmaya yönelik öneriler arasında eğitim programları, iş akışı revizyonları ve düzenli iç değerlendirmeler yer aldı. Ayrıca alınan kararların uygulanması için izleme mekanizmaları ve geribildirim süreçleri oluşturulması kararlaştırıldı; bu sayede süreklilik ve hesap verebilirlik sağlanması amaçlanıyor.

Hastane yönetimi, yapılan değerlendirmelerin kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı ve süreçlerin hasta odaklı iyileştirmelerle destekleneceğini bildirdi.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE, YATAKLI KLİNİKLERDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.