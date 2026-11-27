Beşinci Mevsim Bilim Merkezi'nde son aşama:

İnegöl Belediyesi’nin TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirdiği Beşinci Mevsim Bilim Merkezi projesinde inşaat çalışmaları tamamlandı; merkezde şu anda mobilya işçilikleri devam ediyor. Merkez, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi A Blok’ta konumlandırıldı ve tamamlandığında ilçe için önemli bir eğitim ve keşif noktası olacak.

Alan düzeni ve atölye yapısı:

Merkez iki katlı ve toplam 970 metrekare alana yayılıyor; zemin katta 460, birinci katta ise 510 metrekare bulunuyor. Bu alanlarda öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağı 6 farklı atölye planlandı: Astronomi, Teknoloji, Tasarım, Matematik, Doğa Bilimleri ve Bilinçli Yaşam. Ayrıca merkez bünyesinde 72 metrekarelik Uzay ve Havacılık Sergisi, 180 metrekarelik Temel Bilimler Sergisi ve bir Dijital Deneyim Alanı yer alacak. Bu düzenlemelerle bilginin teorik anlatımının ötesinde, deneyimleyerek ve uygulayarak öğrenme hedefleniyor.

Hedef kitle ve eğitim amaçları:

Proje, anaokulundan yüksekokula kadar geniş bir yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı. Merkezin amacı, çocukların ve gençlerin bilimsel merakını teşvik etmek, araştırma ve keşif yoluyla öğrenmelerini desteklemek ve bilimsel düşünce kültürünü yaygınlaştırmak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, merkezdeki hazırlıkları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve projenin kentin eğitim altyapısına katkısına vurgu yaptı.

Başkan Taban’ın değerlendirmesi şöyle: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin küçük yaşlardan itibaren bilimle tanışmasını, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Beşinci Mevsim Bilim Merkezi’ni de bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Burada öğrencilerimiz yalnızca teorik bilgiler edinmekle kalmayacak, farklı atölye ve deneyim alanlarında uygulayarak, keşfederek öğrenme fırsatı bulacak. İnanıyorum ki bu merkez, çocuklarımızın ufkunu genişletirken onların gelecekte bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalara imza atmalarına da katkı sağlayacak."

Mobilya işçiliklerinin tamamlanmasının ardından merkezin hizmete alınması planlanıyor. İnegöl’de bilim ve teknoloji odaklı eğitim altyapısını güçlendirmesi beklenen merkez, günlük olarak yüzlerce öğrenciyi ağırlamayı hedefliyor ve yerel düzeyde bilime erişimi kolaylaştırma amacını taşıyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ'NİN TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ BEŞİNCİ MEVSİM BİLİM MERKEZİ'NDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. MOBİLYA İŞÇİLİKLERİNİN SÜRDÜĞÜ MERKEZDE BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, DEVAM EDEN HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEYEREK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI. MERKEZ 6 FARKLI ATÖLYESİ VE SERGİ ALANLARIYLA HER GÜN YÜZLERCE ÖĞRENCİYİ BİLİMLE BULUŞTURACAK.