Asfalt çalışmasıyla ulaşım hattı yenilendi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen üstyapı çalışmaları tamamlandı. 14 milyon 515 bin TL maliyetle gerçekleştirilen proje, Kale Mahallesi sınırlarında 15 bin 120 metrekarelik alanda asfalt serimini kapsıyor ve tamamlanarak hizmete açıldı.

Çalışmanın kapsamı ve etki alanı:

Fen İşleri ekiplerinin Başkan Derviş Aynacı talimatıyla yürüttüğü çalışma, Taşağıl, Gökçeyayla, Karabağlar, Müslümana ve Bağlarüstü mahallelerini doğrudan etkileyen ana güzergâhı yeniledi. Ayrıca güzergâh; Asri Mezarlık ve Dipevler köyüne erişimi sağlayan bağlantıları içeriyor. Yenileme ile bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Belediye başkanının açıklamaları:

Başkan Derviş Aynacı, çalışmanın bölge ulaşımı açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Burada sadece Karabağlar Mahallemizin yolunu yenilemedik; beş mahallemize, Asri Mezarlığımıza ve Dipevler köyümüze ulaşım sağlayan önemli bir güzergâhı da hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Biz yatırımlarımızı planlarken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, Bolvadinimizin geleceğini de düşünüyoruz. Yıllardır bekleyen sorunları bir bir çözüme kavuşturuyor, belediyemizin her kuruşunu memleketimize hizmet ve yatırım olarak kazandırıyoruz. Bizim gayemiz günü kurtarmak değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bolvadin bırakmaktır. Bu anlayışla gece gündüz demeden, aynı aşk ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Yetkililer, proje kapsamında yenilenen yüzeyin yalnızca estetik ve konfor sağlamayacağını; aynı zamanda bakım ve güvenlik açısından da olumlu etkiler doğuracağını belirtiyor. Tamamlanan asfalt çalışması, bölgede ulaşım sürelerinin iyileştirilmesi ve araç-yaya güvenliğinin artırılması yönünde atılan somut adımlardan biri olarak kayda geçti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN 14 MİLYON 515 BİN TL MALİYETLİ ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANARAK GÜZERGÂH HİZMETE AÇILDI.