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Sinop'ta deniz mirasına saygı: Riyale Hüseyin Paşa yüzme yarışları

Sinop'ta Akliman'da ilk kez düzenlenen Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları'na bölgeden sporcular katıldı; ödüller protokol tarafından verildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sinop'ta deniz mirasına saygı: Riyale Hüseyin Paşa yüzme yarışları

Sinop'ta deniz mirasına saygı: Riyale Hüseyin Paşa yüzme yarışları

Sinop'ta denizcilik geçmişini yaşatmak ve deniz sporlarını geliştirmek amacıyla ilk kez Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları düzenlendi. Organizasyon, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 1853 Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğiyle Akliman'da yapıldı.

yarışlar ve katılımcılar:

Akliman açıklarında gerçekleştirilen yarışlara Sinop'un yanı sıra Amasya, Kastamonu ve Samsun'dan sporcular katıldı. Açık denizde dereceye girebilmek için mücadele eden sporculara bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, hem rekabet hem de deniz kültürünün canlandırılması amacıyla planlandı.

etkinlikte öne çıkanlar:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentin 175 kilometrelik kıyı şeridine ve zengin denizcilik geçmişine vurgu yaptı, Sinop Deniz Savaşı'nda şehit olanları rahmetle andı ve geçmişin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ise kentin tarih boyunca denizle iç içe olduğuna dikkat çekerek yarışın adının kentin tarihi hafızasındaki yerinin anlamlı olduğunu belirtti.

uçurtmalar ve ödül töreni:

Yüzme yarışlarının yanı sıra Erfelek Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar, Gazze ve Filistin'deki çocuklara destek olmak için uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Organizasyonda yüzme mücadeleyi, uçurtmalar ise özgürlük ve umudu simgeledi.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödüller protokol üyeleri tarafından verildi. AK Parti Sinop İl Başkanı ve 1853 Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, organizasyonun ilerleyen yıllarda daha kapsamlı şekilde düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi ve etkinliğin kentin denizcilik mirası ile spor kültürünü birleştiren geleneksel bir etkinlik haline getirilmesinin planlandığını belirtti.

SİNOP’TA DENİZCİLİK GEÇMİŞİNİ YAŞATMAK AMACIYLA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;RİYALE HÜSEYİN PAŞA...

SİNOP’TA DENİZCİLİK GEÇMİŞİNİ YAŞATMAK AMACIYLA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN "RİYALE HÜSEYİN PAŞA YÜZME YARIŞLARI" FARKLI İLLERDEN GELEN SPORCULARI AKLİMAN’DA BULUŞTURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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