Güvenlik kamerası Serhat Kılıç'ın evinde bekleyişini kaydetti

Olayın ayrıntıları

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, uzun süre kendisinden haber alamayan kız kardeşi tarafından Kağıthane'deki evinde ölü olarak bulundu. Olay sonrası paylaşılan bilgiler ve apartman kayıtları, Kılıç'ın evdeki son anlarına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Görüntüde neler görülüyor:

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, Kılıç'ın apartman girişinde duvara yaslanmış şekilde asansör beklediği görülüyor. Asansörün uzaması üzerine görüntüde Kılıç'ın asansöre binmekten vazgeçip merdivenlere yöneldiği anlar da yer alıyor.

Kimin tarafından bulundu ve sonrasında neler oldu:

Kaynaklara göre, oyuncunun haber alınamaması üzerine evine giden kız kardeşi tarafından bulunduğu belirtildi. Paylaşılan güvenlik kayıtları, olayın öncesine dair görsel bir bağlam sunuyor ancak görüntüler tek başına olayın nedenine ilişkin bilgi vermiyor.

Olayla ilgili resmi açıklama veya adli süreç hakkında kurumların yapacağı duyurular bekleniyor; mevcut görüntüler ise olayın son anlarına dair sınırlı bir perspektif sağlıyor. Kağıthane adresindeki apartman kayıtları, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirmeye alınacak ayrıntılar arasında yer alacaktır.

Oyuncu Serhat Kılıç’ın son görüntüsü ortaya çıktı