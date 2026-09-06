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Derbide Arsenal kazandı, Arteta'nın takımı 3'te 3 yaptı

Premier Lig'de Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi 2-1 yendi; Rogers öne geçse de Havertz eşitledi, Odegaard ikinci yarıda galibiyeti getirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Derbide Arsenal kazandı, Arteta'nın takımı 3'te 3 yaptı

maç özeti:

Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşma erken bir sürprizle başladı; 2. dakikada Morgan Rogers ile konuk ekip 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 25. dakikada Kai Havertz ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun dengesi değişti. 50. dakikada Martin Odegaard topu ağlara göndererek skoru 2-1'e taşıdı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Arsenal karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

maçın dönüm noktaları:

Karşılaşmanın ilk anlarındaki Rogers golü Chelsea'ye avantaj sağladı, ancak Arsenal'in 25. dakikadaki reaksiyonu maçı dengeye getirdi. İkinci yarının başındaki Odegaard golü, Arsenal'e üstünlük sağlayan ana an oldu ve iki takım da son bölümlerde skoru değiştiremedi.

puan tablosuna etkisi:

Bu sonuçla Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde ligde 3'te 3 yaptı. Chelsea ise bu maçla ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. Derbi, her iki takım için de ilerleyen haftalar açısından önemli ipuçları verdi.

ARSENAL, PREMİER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA KARŞILAŞTIĞI CHELSEA&#039;Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ VE 3&#039;TE 3...

ARSENAL, PREMİER LİG'İN 3. HAFTASINDA KARŞILAŞTIĞI CHELSEA'Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ VE 3'TE 3 YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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