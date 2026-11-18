Sinop'ta il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı

Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Toplantıda suçların önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve umuma açık alanlarda denetimlerin güçlendirilmesi öncelik olarak vurgulandı.

güvenlik değerlendirmeleri ve önleyici çalışmalar:

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin sahadaki faaliyetleri ele alındı; birimlerin saha raporları doğrultusunda riskli alanlar, devriye planları ve denetim programlarının koordineli şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca iletişim hatlarının etkin kullanımı ve örtüşen görev alanlarında koordinasyon sağlanmasının önemi vurgulandı.

trafik, kış hazırlıkları ve okul güvenliği:

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası yolların güvenliğinin artırılması, kış lastiği denetimleri ve olumsuz hava şartlarında ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesine yönelik hazırlıklar gündeme geldi. Okul ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar ile öğrenci servislerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırılması ihtiyacı üzerinde duruldu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan toplantıda, "Başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak ve okul çevrelerinde huzur ve güvenliği temin etmek olmak üzere; trafik güvenliğinin sağlanması, kış mevsiminin getirebileceği olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması en önemli önceliklerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

Özarslan ayrıca, "Sinop’umuzun huzur ve güvenliğini korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini her şartta teminat altına almak amacıyla tüm güvenlik birimlerimizle koordinasyon içerisinde, önleyici ve koruyucu tedbirlerimizi artırarak çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Hasan Dündar ve ilgili birim amirleri katıldı; ilçe kaymakamları Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla toplantıya bağlandı.

SİNOP'TA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.