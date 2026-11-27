Sinop'ta huzur uygulamasının kapsamı:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde, 17 ekip ve 37 personel katılımıyla "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına odaklandı.

Denetlenen nok­talar ve sayıla­malar:

Denetimler kapsamında 6 otogar, 9 uygulama noktası, 18 inşaat alanı, 22 metruk bina ve 29 umuma açık yer kontrol edildi. Nokta kontrolleri risk oluşturabilecek alanlara yöneliktir.

Sorgulamalar ve emniyet açıklaması:

Uygulama sırasında 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 579 şahıs sorgulandı; trafik yönünden ise 492 araç denetlendi. Emniyet yetkilileri, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bu tür düzenli uygulamalar, kayıt dışı göç hareketlerinin tespit edilmesi ve halkın güvenliğinin korunması açısından önem taşıyor.

SİNOP İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYE YÖNELİK DÜZENLENEN HUZUR UYGULAMASINDA 579 ŞAHIS SORGULANIRKEN, 492 ARAÇ KONTROL EDİLDİ.