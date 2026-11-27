Olayın ayrıntıları:

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi İçmece Sokak üzerinde, bir iş yeri önünde taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay sırasında bir kişi silahla hedef alınarak yaralandı.

İlk belirlemelere göre yaralanan şahıs İ.E. olup, saldırganın ateş etmesi sonucu dizinden vuruldu. Saldırgan olay yerinden motosiklet ile ayrıldı.

Soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı ve olayla ilgili çok yönlü tahkikat sürüyor. Olayın nedeni ve failin kimliği polis araştırmasıyla netleşecek.

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