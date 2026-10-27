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Sinop'ta kapsamlı huzur uygulaması: düzensiz göç ve trafik ihlallerine karşı önlem

Sinop Emniyeti 28 ekip, 55 personelle düzenlediği huzur uygulamasında 491 kişiyi (11’i yabancı) sorguladı; 400 araçtan 132.762 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sinop'ta kapsamlı huzur uygulaması: düzensiz göç ve trafik ihlallerine karşı önlem

Sinop'ta kapsamlı huzur uygulaması

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde düzensiz göçle mücadele ve kamu düzeninin korunması amacıyla geniş kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Operasyona toplam 28 ekip ve 55 personel katıldı ve denetimler planlı şekilde yürütüldü.

Denetim alanları ve sorgulamalar:

Uygulama kapsamında kent genelinde 6 otogar, 20 metruk bina ve 31 umuma açık yer detaylı şekilde kontrol edildi. Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamaları sonucu toplam 491 şahıs sorgulandı; bu kişiler arasında 11 yabancı uyruklu şahıs yer aldı. Denetimler, düzensiz göçün önlenmesi ve halkın güvenliğinin sağlanmasına odaklandı.

Trafik kontrolleri ve uygulanan cezalar:

Trafik ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde toplam 400 araç kontrol edildi. Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere toplam 132.762 TL idari para cezası uygulandı. Bu cezalar, trafik güvenliğinin ve kurallara uymanın önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanacağı ve düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İL MERKEZİ VE İLÇELERDE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYE...

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İL MERKEZİ VE İLÇELERDE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMASINDA 491 ŞAHIS SORGULANIRKEN, KURALLARA UYMAYAN ARAÇLARA TOPLAM 132 BİN 762 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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