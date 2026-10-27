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Edirne'de pembe dostluk maçında erken tanı çağrısı

Edirne'de düzenlenen Pembe Dostluk Maçı'nda erken tanının önemi vurgulandı; katılımcılara pembe kurdele ve fular dağıtıldı, balonlar uçuruldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Edirne'de pembe dostluk maçında erken tanı çağrısı

Edirne'de pembe dostluk maçıyla erken tanı çağrısı:

Edirne'de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen Pembe Dostluk Maçı, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte katılımcılara pembe fular ve meme kanseri simgesi pembe kurdeleler takıldı. Organizasyon, sporun birleştirici gücüyle kadın sağlığına vurgu yaparken, finalde pembe balonların gökyüzüne bırakılması renkli görüntüler oluşturdu.

uzman uyarıları ve tavsiyeler:

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve takım kaptanı Op. Dr. Melda Canbaz, konuşmasında kadınların aile ve iş hayatı içinde kendi sağlıklarını erteleyebildiklerine dikkat çekti. Canbaz, kadınlara "Kendinizi ihmal etmeyin" çağrısında bulunarak kendilerine zaman ayırmalarını önerdi.

Canbaz, özellikle fazla kilo ve menopoz sonrası artan obezitenin meme kanseri riski ile ilişkili olduğuna işaret etti. Hareketli bir yaşam sürdürmenin ve sağlıklı kilonun korunmasının önemini vurgulayan Canbaz, sağlıklı yaşamanın kansere karşı mutlak koruma sağlamadığını ama riski azaltabileceğini belirtti.

Uzman, kadınlara yaşlarına ve kişisel risklerine uygun kontrolleri yaptırmaları, önerilen mamografi taramalarını aksatmama ve herhangi bir belirti fark ettiklerinde sağlık kuruluşuna başvurma çağrısı yaptı.

etkinliğin mesajı ve kapanış anı:

Konuşmanın ardından sahada oynanan dostluk maçında sporcular ve izleyiciler, etkinliğin ana mesajı olan "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla buluştu. Maç sonunda pembe balonların gökyüzüne bırakılması, farkındalık kampanyasının sembolik kapanışını oluşturdu.

Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin toplumda düzenli kontrollerin yaygınlaşmasına katkı sağlaması gerektiğini belirtti ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarının yıl boyu sürmesi gerektiğini vurguladı.

EDİRNE’DE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PEMBE DOSTLUK MAÇI’NDA, ERKEN...

EDİRNE’DE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PEMBE DOSTLUK MAÇI’NDA, ERKEN TEŞHİSİN HAYAT KURTARICI ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ. ETKİNLİKTE, PEMBE BALONLARIN GÖKYÜZÜNE BIRAKILMASIYLA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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