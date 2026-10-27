Elazığ Özel Medikal Hospital'de maaş krizi: sağlıkçılar protesto etti

olayın arka planı:

Elazığ’da 18 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ Özel Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma sürecinde, kurumun bazı uygulamalarının mevzuata aykırı olduğu, kamu zararına sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. Ayrıca sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkları mevzuata uygun olmayan şekilde taşıdığı ve imha ettiği iddiaları dosyada önemli yer tuttu.

idari cezalar ve tespitler:

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde farklı şubelerden alınan kamera ve GSM kayıtları ile tıbbi atıkların benzer usullerle yakılarak imha edildiğini tespit etti. Bu tespitlerin ardından kurumlara yönelik idari yaptırımlar uygulandı. İlk aşamada atıkların mevzuata aykırı taşınması ve yakılmasına ilişkin olarak 47 milyon 206 bin 354 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Davanın ve soruşturmanın devam etmesiyle birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili birimleri tarafından 07.10.2026 tarihinde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında üç sağlık kuruluşuna toplam 501 milyon 568 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

maaş krizi ve çalışanların tepkisi:

Operasyonlar ve uygulanan yüksek idari cezaların ardından hastanenin mali yapısında belirgin bir bozulma meydana geldi. Bu koşullar, kurum içindeki ödemelerin aksamasına yol açtı; doktorlar ve diğer sağlık personeli yaklaşık 3,5 ila 4 ay arasında süren maaş gecikmeleri yaşandığını belirtiyor. Bazı çalışanlar ise yaklaşık 2 aylık geri ödemelerin yapılmadığını aktardı.

Hastane önünde toplanan sağlıkçılar, yaşanan mağduriyeti ve belirsizliği protesto etti. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Karhan Demir yaptığı konuşmada kurumun Elazığ için önemli bir sağlık merkezi olduğunu vurgulayarak, hekimler ve diğer personelin aylardır maaş alamadığını, muhatap ve net bir bilgi bulamadıklarını söyledi. Dr. Demir, personelin hastaneyi terk etmeyeceğini, hizmetlerin aksatılmaması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Olay, hem sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği hem de çalışan haklarının korunması açısından yerel gündemdeki önemini koruyor. İdari ve adli süreçlerin sonuçlanmasıyla birlikte mali tablonun netleşmesi bekleniyor; bu süreç, hastanenin hizmet kapasitesi ve çalışanların ödemelerinin durumu üzerinde belirleyici olacak.

Hastane yönetimi ve ilgili kurumların yetkililerinden henüz kamuoyuna yeni bir ödeme planı veya çözüm açıklaması yapılmadı. Süreç takip edilmeye devam ediyor.

GEÇMİŞTEKİ OPERASYONLAR VE DEVASA CEZALARIN ARDINDAN İDARİ VE MALİ KRİZİN DERİNLEŞTİĞİ HASTANEDE BU DEFA MAAŞ KRİZİ PATLAK VERDİ. YAKLAŞIK 3,5 İLA 4 AYDIR ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARINI BELİRTEN DOKTORLAR VE SAĞLIK PERSONELİ BİNA ÖNÜNDE TOPLANARAK DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.