Kadınlar için camide buluşmalar başladı: Aydıntepe'de bilgi ve maneviyat öne çıkıyor

Kadınlara yönelik cami sohbetleri Aydıntepe'de hayata geçirildi

Aydıntepe İlçe Müftülüğü öncülüğünde başlatılan cami sohbetleri, ilçedeki kadınların dini bilgi ve manevi gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Program, ilçe merkezi ile köylerde 15 günlük periyotlar halinde düzenlenecek ve farklı konu başlıklarıyla kadın katılımcılara yönlendirici buluşmalar sunacak.

Sohbetlerin kapsamı ve işleyişi:

Sohbetlerde dini ve ahlaki değerler, aile hayatı, ibadet bilinci ve manevi gelişim gibi temel konular ele alınacak. Buluşmalar, Kur’an-ı Kerim’in rehberliği ve Hz. Muhammed’in örnek hayatı ekseninde şekillenecek; uygulamalı yönlendirmeler ve tartışma imkânlarıyla katılımcıların bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Yerler, sorumlular ve katılım:

Program çerçevesinde ilçe merkezindeki Bilâl-i Habeş Camisi ile Yukarı Kırzı, Aşağı Kırzı, Akbulut ve İncili köylerinde düzenlemeler yapılacak. Etkinlikler Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından yürütülürken, sohbet ve eğitimlere Kur’an kursu öğreticileri rehberlik edecek. Katılımların düzenli olması ve paylaşılan bilgilerin hayata geçirilmesi üzerinde duruluyor.

Yetkililer, programın uzun vadede kadınların dini konularda daha bilinçli olmasını ve toplumsal/ailesel ilişkilerde manevi bağların güçlenmesini sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Düzenli sohbetlerle sürdürülecek eğitimlerin, yerel düzeyde farkındalık ve dayanışmayı artırması bekleniyor.

AYDINTEPE’DE KADINLARA YÖNELİK CAMİ SOHBETLERİ BAŞLADI