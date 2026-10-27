Onikişubat'ta bin 300 öğrenci cumhuriyet için tek ses olacak

Onikişubat'ta cumhuriyet coşkusu sahneye taşınıyor:

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser, bu yıl daha geniş bir katılımla düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl bin kişilik kadroyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet’in 1000 Sesi" organizasyonunu bu yıl 35 ortaokuldan katılan öğrencilerle bin 300 kişiye çıkaran etkinlik, ilçe genelinde ilgi odağı haline geldi.

Organizasyon ve iş birliği:

Etkinlik, Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda; Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanıyor. Konser 29 Ekim Perşembe, saat 14.00'te Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Prova süreci, repertuar ve amaç:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, 35 farklı ortaokuldan gelen öğrenciler ile 60 müzik öğretmeni birlikte çalıştı. Organizasyonda, Onikişubat Belediyesi bünyesindeki kentin ilk ve tek senfonik oda orkestrası orkestraya eşlik edecek. Provalar, Açık Sahne Sanat Akademisi şefleri Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül Canlı ve Müzikolog Hasan Oğuz Canlı rehberliğinde yaklaşık iki aydır sürüyor; KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de prova sürecine katkı sağladı.

Konserde, İstiklal Marşı'nın yanı sıra "Mustafam Marşı", "Emanetine Sahibim Atam Marşı", "Vatan Marşı" ve "İzindeyiz Marşı" gibi eserler seslendirilecek; programa ayrıca sürpriz eserler de eklenmiş durumda. Etkinliğin temel hedefleri arasında öğrencilere sahne deneyimi kazandırmak ve milli birlik duygusunu sanat aracılığıyla güçlendirmek yer alıyor.

Onikişubat Belediyesi yetkilileri, tüm Kahramanmaraş halkını konsere davet ederek, Cumhuriyet Bayramı'nda kent çapında ortak bir coşku ve katılım hedeflediklerini belirtti.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA 1300 ÖĞRENCİNİN AYNI SAHNEDE DEV BİR KORO VE ORKESTRA OLUŞTURACAĞI “CUMHURİYET’İN 1000 SESİ” KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR.