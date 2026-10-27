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Miniklerden cumhuriyet coşkusu: Şehzadeler'de 29 Ekim kutlaması

Manisa Şehzadeler'deki çocuk evlerinde 29 Ekim coşkusu, şiir, dans ve folklor gösterileriyle kutlandı; Başkan Hakan Şimşek de etkinlikte yer aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Miniklerden cumhuriyet coşkusu: Şehzadeler'de 29 Ekim kutlaması

Etkinlikte öne çıkanlar:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı çocuk evlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikte çocuklar, eğitmenleriyle hazırladıkları gösterileri sundu; programı Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve başkan yardımcıları da izledi.

Çocukların hazırlıkları ve gösteriler:

Çocuk evlerinde eğitim gören öğrenciler, gün boyu süren prova ve hazırlıkların ardından salonda şiirler okudu, koreografili danslar sergiledi ve folklor gösterileriyle sahneyi doldurdu. Alanlar Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslendi; minikler hep birlikte marşlar söyleyerek kutlamalara canlılık kattı. Eğitmenlerin yönlendirmesiyle hazırlanan program, izleyicilerden yoğun ilgi ve alkış aldı.

Belediye başkanının vurguları:

Programda konuşan Hakan Şimşek, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Şimşek, 'Büyük Cumhuriyetimizin 103'üncü yılındayız. Geçmişten aldığımız güçle, küllerinden yeniden doğan bir ülke var etmenin mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.' ifadeleriyle milli değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Şimşek, ayrıca çocuk evleri ve belediye birimlerindeki çalışmaların milli bilinci güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti ve ilçede, ilde ve ülkede yaşayan tüm yurttaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE BELEDİYEYE BAĞLI ÇOCUK EVLERİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI...

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE BELEDİYEYE BAĞLI ÇOCUK EVLERİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, MİNİKLERİN ŞİİR, DANS VE FOLKLOR GÖSTERİLERİYLE KUTLANDI. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK DE ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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