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Sinop'ta sarı kod alarmı: sel ve heyelana karşı seferberlik

Sinop İl Afet ve Acil Durum Kurulu, sarı kodlu yağış uyarısı üzerine sel, su baskını ve heyelanlara karşı müdahale planı ve önlemleri gözden geçirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta sarı kod alarmı: sel ve heyelana karşı seferberlik

Sinop’ta afet hazırlıkları güçlendirildi:

Sinop İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde toplandı. Toplantıya Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grubu temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Risk alanlarına odaklanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Ekim saat 12.00 ile 16 Ekim saat 09.00 arasını kapsayan sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda, toplantıda özellikle dere yatakları, heyelan riski bulunan bölgeler ile ani sel ve su baskını yaşanabilecek alanlarda yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Kurum temsilcileri, bu bölgelerde alınacak tedbirleri ve öncelikli müdahale noktalarını değerlendirdi.

Müdahale kapasitesi ve koordinasyon:

Toplantıda kurumların iş makineleri, araç, ekipman ve personel kapasitesi ile müdahale hazırlıkları ele alındı. Ulaşım, enerji ve sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi ve hızlı müdahale süreçlerinin işletilmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmelerini, dere yatakları ve taşkın ile heyelan riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını istedi. Şiddetli yağış sırasında su baskını riski taşıyan güzergâhların kullanılmaması ve trafikte azami dikkat gösterilmesi istendi.

Acil durumlarda ilgili birimlere hızlı bildirim önemine dikkat çekildi; vatandaşlar olası ihbar ve acil durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye çağrıldı.

SİNOP’TA SARI KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI NEDENİYLE VALİ DR. MUSTAFA ÖZARSLAN BAŞKANLIĞINDA...

SİNOP’TA SARI KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI NEDENİYLE VALİ DR. MUSTAFA ÖZARSLAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, OLASI SEL, SU BASKINI VE HEYELANLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER ELE ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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