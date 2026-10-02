Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda erken teşhise vurgu yapıldı

Sinop'ta farkındalık çalışması:

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda bir stant kurularak vatandaşlara erken teşhis ve kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Stantta sağlık çalışanları, tarama programlarının önemi ve düzenli kontrollerin ihmâl edilmemesi gerektiğini anlattı.

Ebe Fatma Demirci Şentürk, yürütülen farkındalık çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek erken teşhisin tedavi sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Ziyaretçilere tarama takvimi ve başvuru noktaları hakkında rehberlik edildi.

Erken teşhis ve taramalar:

Bilgilendirmelerde, meme kanseri için 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografi çektirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, diğer tarama uygulamalarına ilişkin olarak 30 yaşından sonra beş yılda bir HPV taraması yaptırmanın önemine değinildi ve vatandaşların bu taramaları aksatmamaları istendi.

Standı ziyaret edenlere tarama sonuçlarının düzenli takibi ve şüpheli bir durumda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurma gerekliliği hatırlatıldı.

Toplumsal bilinç ve hizmet çağrısı:

Vatandaşlara ayrıca, kolorektal kanser taramalarından yararlanmak isteyenlerin 69 yaşına kadar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimlerine başvurabileceği bildirildi. Stantta kanser taramalarının yanı sıra organ bağışı konusunda da bilgi verildi ve toplum bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Çalışmayla amaç, vatandaşların kanser taramaları konusunda farkındalığını artırmak, erken teşhisin önemini pekiştirmek ve tarama hizmetlerine erişimin teşvik edilmesiydi.

SİNOP’TA, 1-31 EKİM MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA VATANDAŞLARI ERKEN TEŞHİS VE KANSER TARAMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA UĞUR MUMCU MEYDANI’NDA STANT KURULDU.