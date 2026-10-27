Sinop'ta yeni göreve başlayan polis memuru evinde ölü bulundu

Sinop merkezindeki Zeytinlik Mahallesi Kamelya Sokak'ta görev yapan bir polis memuru evinde ölü bulundu. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve kente yeni atandığı öğrenilen M.D.'den haber alınamaması üzerine yakınlarının yetkililere bildirmesiyle gündeme geldi.

Olayın öğrenilmesi ve müdahale:

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri eve girerek M.D.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede genç polis memurunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde ilk incelemeler gerçekleştirildi.

Adli süreç ve soruşturma:

M.D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi yapılacağı, olayla ilgili olarak ise geniş çaplı tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yetkili birimler soruşturmayı derinleştirirken, adli ve idari incelemeler sürüyor.

Sinop’ta polis memuru evinde ölü bulundu