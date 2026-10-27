Sinop’un yabanına takviye: 550 sülün doğaya salındı

Sinop'ta sülün salımı:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 550 sülün Sinop'un doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Uygulama, bölgedeki yaban hayatının güçlendirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleri doğrultusunda yapıldı.

Amaç ve yürütülen çalışma:

DKMP açıklamasında, çalışmanın türlerin doğal yaşam alanlarındaki varlığını desteklemeye yönelik olduğu vurgulandı. Kurumun ifadeleri şöyle: "Yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürüttüğümüz sülün salımı çalışmalarında sona yaklaşarak Sinop’ta 550 sülünü yaşam alanlarıyla buluşturduk. Türlerin ekosistemdeki varlığını destekliyor, koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Beklenen etkiler ve izleme:

Salımın, bölgedeki ekolojik dengeyi güçlendirmesi ve türlerin doğadaki dağılımını desteklemesi bekleniyor. DKMP'nin açıklamasına göre, bu tür girişimler yaban hayatı yönetimi ve koruma politikalarının bir parçası olarak devam edecek; salım sonrası izleme ve koruma faaliyetleriyle etkinin sürdürülmesi amaçlanıyor.

SİNOP’TA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 550 SÜLÜN DOĞAYA SALINDI.