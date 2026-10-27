Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

Sinop’un yabanına takviye: 550 sülün doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışmasıyla Sinop'ta 550 sülün doğaya bırakıldı; amaç yaban yaşamını destekleyip ekosistemi güçlendirmek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sinop’un yabanına takviye: 550 sülün doğaya salındı

Sinop'ta sülün salımı:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 550 sülün Sinop'un doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Uygulama, bölgedeki yaban hayatının güçlendirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleri doğrultusunda yapıldı.

Amaç ve yürütülen çalışma:

DKMP açıklamasında, çalışmanın türlerin doğal yaşam alanlarındaki varlığını desteklemeye yönelik olduğu vurgulandı. Kurumun ifadeleri şöyle: "Yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürüttüğümüz sülün salımı çalışmalarında sona yaklaşarak Sinop’ta 550 sülünü yaşam alanlarıyla buluşturduk. Türlerin ekosistemdeki varlığını destekliyor, koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Beklenen etkiler ve izleme:

Salımın, bölgedeki ekolojik dengeyi güçlendirmesi ve türlerin doğadaki dağılımını desteklemesi bekleniyor. DKMP'nin açıklamasına göre, bu tür girişimler yaban hayatı yönetimi ve koruma politikalarının bir parçası olarak devam edecek; salım sonrası izleme ve koruma faaliyetleriyle etkinin sürdürülmesi amaçlanıyor.

SİNOP’TA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN...

SİNOP’TA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 550 SÜLÜN DOĞAYA SALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi
images

Karadeniz'de palamut bolluğu ekosistem kaygılarını gündeme taşıdı
images

Ani yağış Kilis trafiğini temkinli sürüşe yönlendirdi
images

Efeler'de etap etap açılan 11 kilometrelik bisiklet yolu halkın kullanımına sunu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balıkesir kuvayımilliye ruhuyla cumhuriyeti coşkuyla kutluyor

Kayseri protokolü 29 ekimde birlik, hizmet ve kalkınma mesajı verdi

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı