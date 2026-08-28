Sipa Durik'te kadın dağcılar tarihe geçti

Sipa Durik'te tarihi tırmanış:

Hakkari merkez ilçeye bağlı, 4 bin 123 metre yüksekliğindeki Sipa Durik zirvesine gerçekleştirilen tırmanış, dağın kadınlar tarafından ilk kez başarıyla aşılmasıyla sonuçlandı. Muğlalı dağcılık antrenörü Nursel Ölmez ve Ankara'lı dağcı Gülnur Bağcı, Hakkari'li profesyonel dağcılar Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz ile birlikte beş kişilik ekibin içinde yer alarak zirveye ulaştı.

Tırmanışın ayrıntıları:

Ekibe Denizli Pamukkale Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü üyesi Nursel Ölmez ve dağcı Mert Akbulut de katıldı. Zorlu fiziki ve teknik koşulların hakim olduğu, çevresi halen karla kaplı bölgeye yapılan girişimler sonucu ekip, 26 Ağustos tarihinde sağlıklı bir şekilde zirveye çıkıp geri dönmeyi başardı. Tırmanış boyunca ekip rehberlerinin yönlendirmesi ve hazırlıklı planlamanın etkin rol oynadığı vurgulandı.

Rehberlerin çalışmaları ve önceki denemeler:

Hakkari'li profesyonel dağcılar Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz, bölgedeki beş dağın zirvesine tırmanma projelerinin sürdüğünü belirterek geçmiş denemelerin önemli dersler içerdiğini aktardı. Ekip, önceki tırmanışlarda sırasıyla yaklaşık 3 bin 900, iki kez 3 bin 920 ve bir kez 4 bin 025 rakımlarda geri döndüklerini, son çalışmada ise rotada güvenliği artırmak için dört adet bolt yerleştirdiklerini ifade etti. Rehberler ayrıca daha planlı ve kademeli programlarla ilerlediklerini, bunun başarıda etkili olduğunu söyledi. Bir husus olarak, Barış Adıyaman'ın konuşmasında son çalışmanın 28 Temmuz 2025'te başladığı ve bölgedeki 52 yıllık tarihsel kayıtlarla karşılaşıldığı belirtildi.

1973 zirve defteri ve anma:

Geçen yılki tırmanışlarda Barış Adıyaman, Beşir Tertemiz ve Mehmet Ali Bozbay tarafından zirvede bulunan, 1973 yılına tarihlenen bir zirve defteri kayda değer bulundu. Defterin uzun yıllar hava koşulları nedeniyle büyük ölçüde tahrip olduğu, okunan kısımlarında kamp rakamları ve kısa notların yer aldığı bildirildi. Bu tarihsel kayıt, Sipa Durik'e ilişkin hatıra değeri taşıyor.

Tırmanış sırasında ayrıca geçen yıl 14 Temmuz 2025'te Sipa Durik zirvesine ulaştıktan sonra dönüşte kaybolan ve eteklerde cansız bedeni bulunan Bursalı emekli astsubay dağcı Yüksel Işık'ın anısı da yaşatıldı. Ölmez, Işık'ın yaşamını yitirmesinin kendilerinde dağa karşı ayrı bir sorumluluk ve dikkat oluşturduğunu, bu nedenle rehberlerle iletişime geçtiklerini ve tırmanışı saygı ve anma duygusuyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nursel Ölmez, Sipa Durik'e çıkan ilk kadın dağcı olmanın kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ölmez, tehlikelerin çok olduğunu fakat iyi hazırlık ve rehberlikle zirveye güvenli şekilde çıkıp döndüklerini ifade etti.

Bu tırmanış, Sipa Durik'in teknik zorlukları ve bölgedeki tarihsel kayıtlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, hem dağcılık açısından hem de yerel dağ sporları hafızası açısından önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçti.

HAKKARİ MERKEZ İLÇEYE BAĞLI 4 BİN 123 METRE YÜKSEKLİKTEKİ SİPA DURİK ZİRVESİNE İKİ REHBER EŞLİĞİNDE İKİ KADIN VE BİR ERKEK DAĞCI TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ