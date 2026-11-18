Eskişehirspor hazırlıklara start verdi

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup 13. haftasında oynayacağı deplasman maçı öncesinde antrenmanlarına başladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda hazırlık sürecinin start aldığı bildirildi.

Antrenman süreci:

Paylaşıma göre çalışmalar, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirildi. Takımın sahada yürüttüğü idmanlarla karşılaşmaya hazırlandığı ve oyuncuların program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Maç programı ve hatırlatma:

Eskişehirspor, Söke 1970 SK ile 13. haftada karşılaşacak; müsabaka 22 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak. Kulüp, bu takvime göre hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİRSPOR, NESİNE 3. LİG 2. GRUP'UN 13. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SÖKE 1970 SK MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.