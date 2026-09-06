Sırt ve bel ağrısını önlemenin yolu çantadan geçiyor

Okul dönemi ve çanta etkisi:

Okul dönemi, çocukların bedensel ve zihinsel gelişiminde kritik bir dönemdir. Ancak yanlış veya ağır çanta kullanımı, genç yaşlarda omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir. Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu okulun açılmasına yakın aileleri bu konuda uyarmaktadır. Özellikle omuz, sırt ve bel bölgesinde ortaya çıkan ağrılar, taşınan yükün türü ve taşınma biçimi ile yakından ilişkilidir.

Bel ağrısının nedenleri ve sıklığı:

Çocukluk çağında sırt ağrısının en sık görüldüğü yer bel bölgesidir. Bel ağrısının görülme sıklığı hasta grubunun yaşına ve aktivite düzeyine göre değişmekle birlikte çalışmalar arasında %9 ile %66 arasında farklılıklar görülmektedir. Bu ağrılar; mekanik nedenler (duruş bozuklukları, kas spazmları, gerginlikler), gelişimsel nedenler (omurga eğrilikleri) ve nadiren enfeksiyon veya tümör gibi daha ciddi nedenlerle ilişkili olabilir. Ayrıca uzun süre televizyon seyretmek, bilgisayar başında oturmak ve hareketsiz yaşam tarzı da bel ağrısını tetikleyen faktörler arasındadır. Spor dallarına göre bel ağrısı sıklığı değişebilmektedir.

Çanta seçimi ve kullanımına ilişkin öneriler:

Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu ağır çanta kullanımının omuz, boyun ve bel kaslarında spazma neden olabileceğini, tek taraflı omuz askısı ile taşınan çantaların ise omurga dengesini bozarak farklı sırt ağrılarına yol açabileceğini belirtiyor. Bu riskleri azaltmak için şu noktalara dikkat edilmelidir:

Ağırlığın azaltılması: Çanta içindeki gereksiz eşyalar çıkarılmalı ve ağır eşyalar mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Ağır nesneler çantanın sırt bölgesine yakın kısımda taşınmalıdır.

Ergonomik çanta seçimi: Çanta, çocuğun yaşına ve boyuna uygun olmalı; çift omuz askısı ile kullanılmalı, omuz askıları yeterli genişlikte ve yumuşak olmalıdır. Mümkünse sırtı destekleyen bel bandı bulunmalıdır. Küçük yaş grubu çocuklarda ise üzerinde tekerlek olan modeller tercih edilebilir.

Çocukluk çağı bel ağrıları fizik muayene ile değerlendirilip takip edilebilir. Erken teşhis için semptomlar dikkatle değerlendirilmeli ve diğer hastalıklar ekarte edilmelidir. Ailelerin ve eğitimcilerin çanta seçiminde bilinçli davranması, gençlerin omurga sağlığının korunmasında önemli rol oynar.

OKUL DÖNEMİ, ÖĞRENCİLERİN BEDENSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMLERİ AÇISINDAN KRİTİK BİR SÜREÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR. BU SÜREÇTE ÖĞRENCİLERİN TAŞIDIĞI ÇANTALAR, SAĞLIKLI GELİŞİM ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR.