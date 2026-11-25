Bozdoğan'da hastalıktan ari işletmelere yıllık sağlık taraması

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, ilçedeki hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde yürütülen yıllık rutin sağlık kontrolleri kapsamında tüberkülin testleri ve kan alma işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaları Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

yapılan uygulamalar:

Ekipler, işletmelerdeki hayvanların sağlık durumlarını yerinde kontrol ederek tüberkülin testleri ve gerekli kan alma işlemlerini tamamladı. Bu uygulamalar, tüberküloz başta olmak üzere bulaşıcı hayvan hastalıklarının takibini sağlamak üzere planlı şekilde gerçekleştirildi.

amaç ve önemi:

Kontrollerin temel hedefi, hayvan sağlığının korunması ve işletmelerin hastalıktan ari statüsünün devamlılığının temin edilmesidir. Yetkililer, hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Düzenli taramalar sayesinde olası hastalık risklerinin erken tespiti ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılması amaçlanıyor.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE HASTALIKTAN ARİ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE YILLIK RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİ KAPSAMINDA TÜBERKÜLİN TESTLERİ VE KAN ALMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.