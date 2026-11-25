akciğer kanseri riskleri ve uyarıcı belirtiler:

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, sigara kullanımının akciğer kanseri için en önemli risk faktörü olduğunu belirtiyor. Ancak Dr. Yüzüak aynı zamanda akciğer kanserinin hiç sigara içmemiş kişilerde de görülebileceğini vurguluyor. Pasif sigara maruziyeti, genetik yatkınlık, asbest ve radon gibi zararlı maddelere maruz kalma ile hava kirliliği de risk artırıcı etkenler arasında yer alıyor. Erken evrelerde belirti vermeyebilen akciğer kanserinde geçmeyen öksürüğün, kanlı balgamın, nefes darlığının, göğüs ağrısının ve açıklanamayan kilo kaybının dikkate alınması gerekiyor.

verem: tedavi edilebilirlik ve ilaç uyumunun önemi:

Dr. Yüzüak, veremin günümüzde uygun tedavi ile iyileştirilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor. Tedavide ilaçların düzenli kullanılması ve önerilen süre boyunca tedavinin tamamlanması çok önemli. Tedavinin erken bırakılması durumunda ilaç direncinin gelişebileceği; bu nedenle hasta takibinin ve sağlık personeli yönlendirmesinin önem taşıdığı belirtildi.

uyku apnesi sadece kilolu erkeklerde görülmez:

Uyku apnesi hakkında sıkça tekrarlanan bir yanlışı da düzelten Dr. Yüzüak, obezitenin önemli bir risk faktörü olmasına karşın uyku apnesinin kadınlarda ve normal kilolu kişilerde de görülebileceğini söyledi. Özellikle üst solunum yollarının anatomik yapısı hastalığın gelişiminde etkili olabiliyor. Bu nedenle horlama, gündüz aşırı uykululuk veya uyanırken boğulur gibi hissetme şikâyeti olan kişilerin değerlendirilmesi öneriliyor.

zatürre her zaman ateşle seyretmez:

Zatürrenin klasik yüksek ateş tablosu ile gitmeyebileceğini vurgulayan Dr. Yüzüak, özellikle ileri yaşlı veya bağışıklığı baskılanmış hastalarda ateşin olmayabileceğini belirtiyor. Bazı hastalarda halsizlik, nefes darlığı, genel durumda bozulma ve bilinç değişikliği ön planda olabiliyor. Bu nedenle ateşin olmaması zatürrenin olmadığı anlamına gelmez uyarısı yapıldı.

Genel olarak Dr. Murat Yüzüak, solunum sistemi hastalıklarında erken tanı, düzenli tedavi uyumu ve risk faktörlerinden korunmanın önemine dikkat çekiyor. Şüphe veya belirti durumunda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmak gerektiğini söylüyor.

ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANELERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. MURAT YÜZÜAK