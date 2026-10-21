Siteye giren yaban domuzu polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

olayın gelişimi:

Amasya'nın Göllü Bağları Mahallesindeki Meridyenpark Sitesinde bir binanın içine giren yaban domuzu mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın içindeki hayvan ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaban domuzu, polislerin silahla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Operasyonu Amasya Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

sakinlerin tepkisi:

Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, "Domuz çok büyüktü, vatandaşları korkuttu" dedi. Site sakini Bekir Kurt ise, "Domuzu polis operasyonuyla vurdular. Emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

AMASYA’DA BİR SİTEDEKİ BİNANIN İÇİNE GİREN YABAN DOMUZU POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA SİLAHLA VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.