Alanyaspor son antrenmanını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı Konyaspor mücadelesi öncesi son idmanını gerçekleştirdi. Antrenman, takımın maç planına odaklanan kısa ve yoğun bir program şeklinde tamamlandı.

Antrenmanın detayları:

Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde başlayan çalışma, ilk bölümde dinamik ısınma hareketleriyle sürdü. Takım daha sonra top kapma üzerinde yoğunlaştı ve antrenman, maç taktiğine yönelik uygulamalarla noktalandı. Turuncu-yeşilli ekip idmanda disiplin ve tempoya vurgu yaptı.

Maç bilgileri:

Corendon Alanyaspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'de Oba Stadyumu’nda başlayacak. Mücadeleyi hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Teknik ekip, oynanacak müsabakanın özel şartlarına göre son kontrolleri tamamladı ve oyuncuların dinamik kadrosu ile maça hazır olduğu bildirildi.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.